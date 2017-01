Séville : Monchi élimine la Premier League et rêve de L1

Dans : Liga, Foot Europeen, Ligue 1.

Dans un entretien accordé à beIN Sports, Monchi a de nouveau évoqué ses envies d’ailleurs. Le directeur sportif du FC Séville aimerait tester ses compétences dans un autre championnat.

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas la Premier League qui fait rêver l’Espagnol. Il faut dire que les clubs anglais fonctionnent avec un manager, c’est-à-dire un coach aux pouvoirs élargis. La présence d’un DS est donc inutile outre-Manche. Du coup, celui que l’on annonçait au Paris Saint-Germain ou à l’Olympique de Marseille il y a quelques mois se verrait plutôt en Ligue 1.

« La France et l'Italie, beaucoup plus que l'Angleterre, sont des pays plus adaptés à ma façon de travailler, a confié le dirigeant de 48 ans. La figure de directeur sportif est beaucoup plus importante dans ces deux pays. J'ai envie de voir si je suis capable de faire ailleurs ce que j'ai fait à Séville. C'est un défi personnel que je me suis lancé. » Mais avant de penser à une nouvelle aventure, Monchi devra obtenir l’accord de ses supérieurs, lui qui n’a pas l’intention de partir au clash.