Séville : Les femmes, la nourriture… Nasri a craqué

Après une saison marquée par plusieurs blessures, Samir Nasri a choisi de quitter Manchester City pour rejoindre le FC Séville en prêt cet été.

Quelques mois plus tard, force est de constater que le milieu de 29 ans a pris la bonne décision puisqu’il brille sous les ordres de Jorge Sampaoli. Le Français peut donc remercier ceux qui l’ont conseillé, et qui lui ont notamment révélé les avantages de la vie en Andalousie...

« Lors de ma dernière saison, j'ai eu beaucoup de blessures et je voulais commencer quelque chose de nouveau. J'ai été en contact avec d'autres clubs mais quand j'ai entendu parler de Séville, je savais que je devais venir parce que si tu connais le football, tu sais que Séville a permis à beaucoup de joueurs de retrouver leur niveau », a raconté le Français au magazine du FC Séville.

Séville, « c’était parfait » pour Nasri

« Quand j'ai parlé à Monchi et à Rami, je savais que c'était le club idéal. J'ai aussi interrogé Jesus Navas, Silva et Nolito au sujet du club, la ville... Et tout était bon, a poursuivi l’ancien Marseillais. Il y a de la bonne nourriture, de très belles femmes... J'ai discuté avec Guardiola et il m'a dit que Juanma Lillo (l'adjoint de Sampaoli) était un grand entraîneur. C'est tout ce que je voulais savoir. C'était parfait pour moi. » Reste à savoir quel critère a été le plus important pour Nasri.