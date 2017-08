Real : Six cadres de Zidane vont prolonger à Madrid

Dans : Liga, Mercato.

Pendant que le Barça est dans la galère, le Real Madrid continue son mercato plein de sérénité et de maîtrise. Après avoir conclu les arrivées de Théo Hernandez et de Dani Ceballos, le club entraîné par Zinedine Zidane souhaite désormais s’attaquer aux prolongations de ses cadres.

Après avoir prolongé les contrats de Modric, Bale et Ronaldo la saison dernière, une vaste opération de « blindage » est dans les tuyaux selon Marca. En effet, le quotidien espagnol avance que six joueurs vont être prolongés dans les prochains jours : Benzema, Isco, Marcelo, Carvajal, Varane et Asensio. Avec l’inflation du marché des transferts, le président Florentino Pérez devrait augmenter de manière considérable les clauses libératoires de ses joueurs. Celle de Marco Asensio devrait d’ailleurs atteindre 500ME. Rien que ça…