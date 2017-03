Real : Mbappé a choisi Monaco, Zidane s’en mort les doigts

Dans : Liga, Foot Europeen, Monaco.

Toute l’Europe parle du phénomène Kylian Mbappé (18 ans). Surtout après ses matchs contre Manchester City en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Considéré comme « le nouveau Thierry Henry », l’attaquant de l’AS Monaco fait saliver tous les cadors. Et cela ne date pas d’hier. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Manchester United, le FC Barcelone et le Real Madrid avaient tenté de l’intégrer à leur centre de formation il y a quelques années. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane a confirmé.

« Mbappé était proche de signer au Real Madrid mais il a finalement choisi d'aller à Monaco, a révélé le technicien français. C'est un très bon joueur et ce qu'il fait à son âge est fantastique. Ce qui m'intéresse, c'est notre prochain match. Mais oui, il a failli signer ici. » Nul doute que Zidane préfère parler de Mbappé avec ses dirigeants, en vue du mercato estival, plutôt qu’avec la presse.