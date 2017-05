Real Madrid : Zidane ne sait plus quoi dire sur Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

La question est désormais inévitable à chaque après-match, mais elle ne doit pas déplaire à Zinedine Zidane. Dans cette fin de saison où le Real Madrid peut quasiment tout rafler, le coach français a toujours droit à une question au sujet de l’incroyable réalisme de Cristiano Ronaldo. Et à chaque fois, « ZZ » encense « CR7 » tant le Portugais a l’art de se trouver au bon endroit au bon moment, et de surtout faire le bon geste. Ce fut encore le cas ce dimanche face à Séville, dans un match qui aurait bien pu tourner en faveur des Andalous, mais qu’un doublé de Cristiano Ronaldo a scellé définitivement.

« Nous approchons de la fin de la saison, il reste deux matches et on est heureux du résultat parce qu'il est mérité. Nous avons souffert un peu à la fin de la première période. C'est normal devant un Séville dont nous savions qu'il pourrait faire mal sur certaines phases de jeu. Ensuite, nous avons su rectifier en ayant une supériorité au milieu de terrain. Comment fait Cristiano Ronado ? Qu'est-ce que je vais dire de Cristiano ? En fin de compte, il a quelque chose de différent. Le but est un centre de Toni et lui voit un espace puis marque. Plus que le but, c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Dans les moments décisifs, il est toujours là », a résumé Zinedine Zidane, qui sait qu’il n’y a plus besoin de grandes phrases au sujet de Cristiano Ronaldo, les buts, les titres et les statistiques parlant d’eux-mêmes.