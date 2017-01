Real Madrid : Zidane encore obligé de défendre Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

« Cristiano Ronaldo le sait, c’est pour cela qu’il est si fort, mais il suffit d’un match où il ne marque pas, et il sera critiqué ». Zinedine Zidane n’a pas caché qu’il était assez désabusé par la rapidité du retournement de veste de la presse madrilène, qui a pointé du doigt Cristiano Ronaldo pour justifier les deux défaites consécutives du Real Madrid, contre Séville en Liga et contre le Celta Vigo en Coupe du Roi. L’attaque des Merengue ne s’est pas vraiment montrée sous son meilleur jour, mais le coach madrilène a trouvé les critiques à l’encontre du quadruple Ballon d’Or assez injustes.

« Cristiano est concentré sur le prochain match, comme toute l’équipe. C’est le joueur qui est capable de faire la différence et nous comptons sur lui. Parfois, il joue mal un coup, oui. Cela m’arrivait aussi vous savez. Et alors ? Le plus important est de ne pas s’arrêter là-dessus, et de travailler dur pour s’améliorer. Et il le fait toujours. Le reste, c’est le football, on ne pouvait pas gagner tout le temps, et la défaite n’a pas tout changé, on n’a pas attendu de perdre un match pour se rendre compte qu’on pouvait s’améliorer », a bien fait comprendre l’entraineur français, toujours prompt à défendre son attaquant portugais. Et vu comment ce dernier le lui rend bien, il n’y a pas de raison que cela change.