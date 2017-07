Real Madrid : Une superbe promotion pour Karim Benzema !

Dans : Liga, Foot Europeen.

On ne rigole pas avec la hiérarchie au Real Madrid et après le départ de Pepe au Besiktas, le club espagnol a remis à jour sa liste des capitaines. Selon AS, si Sergio Ramos reste le capitaine numéro 1, et que Marcelo est numéro 2, Cristiano Ronaldo hérite désormais de la troisième place dans ce classement honorifique, mais finalement pas tant que cela. Car CR7 participera désormais aux réunions organisées par Florentino Perez pour tout ce qui concerne les primes, les relations avec le staff, la vie de l'équipe...

Mais un nouvel entrant apparaît dans cette liste et c'est évidemment un honneur pour lui, il s'agit de Karim Benzema, capitaine numéro 4 du Real Madrid. C'est la première fois que l'ancien lyonnais, arrivé chez les Merengue en 2009, intègre cette hiérarchie, ce qui tendrait à démentir un éventuel départ de l'attaquant français lors de ce mercato. A priori, Karim Benzema ne portera pas souvent le brassard en 2017-2018, mais il fait désormais partie des joueurs qui comptent beaucoup au Real Madrid.