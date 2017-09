Real Madrid : Une clause d'un milliard d’euros pour Benzema !

Dans : Liga, Mercato.

À l'infirmerie depuis samedi et le match nul du Real Madrid contre Levante (1-1), à cause d'une lésion musculaire à la jambe droite, Karim Benzema va profiter de sa période de repos pour prolonger son contrat. En effet, cette semaine, l'attaquant français va signer un nouveau bail jusqu'en 2021 avec la Maison Blanche. Et dans ce nouveau contrat, les Merengue vont glisser une clause libératoire totalement folle d'un milliard d’euros, selon France Football. Un signe qui montre que le Real compte sur son joueur de 29 ans, puisque seul Cristiano Ronaldo et Kaka ont connu ce type de clause exceptionnelle.