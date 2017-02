Real Madrid : La place de Cristiano Ronaldo ? La réponse à 400 pions de Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Infatigable buteur du Real Madrid depuis le jour de sa signature, Cristiano Ronaldo dépasse toujours la moyenne d’un but par match depuis son arrivée au sein de la Maison Blanche. Une performance d’exception qu’il fait depuis son aile gauche, où il se sent clairement le mieux. Si, sous différents entraineurs ou avec sa sélection, il a déjà occupé le poste d’avant-centre, ce n’est pas son poste de prédilection et le Portugais l’a déjà fait savoir quand on le mettait un peu trop souvent dans l’axe. Pas de crainte à avoir en ce qui concerne les choix de Zinedine Zidane, comme l’entraineur français l’a confié dans un entretien à Goal.

« Sur l’aile gauche, c’est sa position naturelle, là où il a toujours joué. Bien sûr, c’est un attaquant extraordinaire qui peut jouer à plusieurs postes devant. Mais je vais continuer à l’aligner à la position où il se sent le mieux pour marquer des buts. C’est ce qu’il préfère, et on peut le comprendre, c’est de là où il a marqué 300 ou 400 buts », s’en est amusé Zinedine Zidane, qui sait que son équipe a aussi un équilibre parfait avec les autres attaquants, et notamment lorsque Gareth Bale sera de retour à droite.