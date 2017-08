Real Madrid : Isco, le premier joueur qui vaut 700 ME

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Les chiffres ne veulent plus dire grand chose dans le monde du football, et les clauses libératoires en pâtissent clairement.

Le FC Barcelone, qui se pensait à l’abri de toute sollicitation avec sa clause libératoire à 222 ME pour Neymar, a vu le PSG fondre sur l’attaquant brésilien sans même avoir à négocier, en payant tout simplement le montant cash. Jusqu’où faut-il aller pour se mettre à l’abri ?

Le Real Madrid a bien une idée sur la question puisque selon AS, les négociations qui se finalisent pour prolonger Isco, auteur d’une très belle fin de saison dernière, vont déboucher sur un contrat inédit. En effet, outre un salaire largement revu à la hausse et un contrat prolongé de cinq ans, le milieu de terrain offensif de la Maison Blanche verra sa clause libératoire passer à 700 ME. Voilà qui pourrait faire reculer quelques clubs tout de même.