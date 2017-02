Real Madrid : Huit départs, six arrivées, les noms dévoilés

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Il reste encore beaucoup d’objectifs à atteindre pour le Real Madrid cette saison, mais le club merengue pourrait radicalement changer de visage cet été.

Alors que la stabilité était de mise ces dernières années, Diario Gol annonce qu’un grand chambardement se prépare pour le prochain mercato, où le club merengue sera bien autorisé à recruter selon son bon vouloir. Mais tout d’abord, Zinedine Zidane a érigé une première liste de joueurs qui ne seront pas retenus. On y retrouve Alvaro Morata, James Rodriguez, Isco, Fabio Coentrao, Danilo et Keylor Navas. Six éléments auquel il faudrait ajouter Pepe, qui terminera sa carrière en Chine, et surtout Karim Benzema, sur lequel Florentino Perez ne compte plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que le président de la Maison Blanche ambitionne de bouleverser totalement son attaque, et cela veut aussi dire laisser la place aux nouveaux venus.

Car dans le sens des arrivées, Diario Gol annonce du costaud, notamment devant. Avec une enveloppe de 200 ME pour les transferts, le Real Madrid entend faire le forcing pour faire signer Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) et Paulo Dybala (Juventus). Au milieu de terrain, Dele Alli (Tottenham) est l’objectif numéro 1, même si Zidane rêve de pouvoir recruter Eden Hazard (Chelsea) et le très prometteur Julian Weigl (Borussia Dortmund). Enfin, ce ne sera une surprise pour personne, dans les buts, Perez rêve de voir David De Gea (Manchester United) être le portier du Real Madrid. De sacrées opérations qui ne pourront en tout cas pas toutes être menées à bien, mais qui démontrent que l’été pourrait être chaud à Madrid.