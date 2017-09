Dans : Liga, Foot Europeen.

Longtemps écarté des terrains ces derniers mois au point de ne clairement plus paraître indispensable au Real Madrid de Zinedine Zidane, Gareth Bale a parfaitement profité du temps de jeu qui lui était offert pour se mettre en évidence. Le Gallois a inscrit le but scellant la victoire de son équipe à la Real Sociedad dimanche dernier, à l’occasion d’un rush de toute beauté. L’ancien joueur de Tottenham a grillé son adversaire grâce à sa vitesse de course qui a atteint les 35 km/h selon Marca. Une vitesse qui montre bien que Gareth Bale est, du moins physiquement, proche d’un retour à son meilleur niveau.