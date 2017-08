Real Madrid : Cristiano Ronaldo, un but et un rouge dans la foulée

Dans : Liga, Foot Europeen.

Folle soirée pour Cristiano Ronaldo au Camp Nou. Entré en jeu à l’heure de jeu à la place de Karim Benzema, le Portugais s’est montré décisif immédiatement avec un but d’une frappe parfaite après avoir fixé Piqué. Dans la foulée de son but, le Ballon d’Or n’a pas été très malin en retirant son maillot pour montrer ses muscles et récolter un carton jaune. Car une minute plus tard, il était sévèrement averti pour simulation après un duel avec Umtiti, et se faisait donc exclure, non sans pousser l’arbitre dans le dos dans la foulée.