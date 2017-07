Real Madrid : Cristiano Ronaldo sur le départ ? Zidane répond

Dans : Liga, Mercato.

Alors que Cristiano Ronaldo était annoncé sur le départ en début de mercato estival, Zinédine Zidane a tenu à rassurer tout le monde au Real Madrid.

Chaque été ou presque, la même rengaine se répète du côté du Real Madrid. Le potentiel départ de Cristiano Ronaldo revient inlassablement sur le tapis, mais durant ce mercato, les intentions du Portugais semblaient plus concrètes qu'auparavant. Poursuivi par le parquet espagnol pour une fraude fiscale estimée à 14,7 millions d'euros, le Ballon d'Or ne voulait plus entendre parler de l'Espagne. Et en pleine Coupe des Confédérations, où le Portugal a été éliminé en demi-finale face au Chili, le départ de CR7 du Real semblait se dessiner peu à peu. Mais au final, les choses se sont tassées, et l'ancien joueur de MU restera bien en Liga la saison prochaine. Une thèse confirmée par Zidane.

« Cristiano est en vacances, il se repose et il le mérite. Est-ce que je lui ai parlé cet été ? Non parce que Ronaldo est à Madrid, et il restera avec nous, c'est sûr », a lancé, sur Sport, l'entraîneur du Real Madrid, qui confirme donc que CR7 jouera à ses côtés la saison prochaine avec comme objectif de remporter une troisième Ligue des Champions d’affilée.