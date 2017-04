Real Madrid : Cristiano Ronaldo explique pourquoi il a mis deux buts à Neuer

Dans : Liga, Ligue des Champions.

C’est la marque des grands joueurs. Au moment où il commençait à être critiqué au sujet d’un rendement inhabituellement bas en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour permettre à son équipe de renverser la vapeur, ce mardi face au Bayern Munich. Une réussite qui illustre un match très convaincant de l’international portugais, qui aurait même pu faire grimper son compteur s’il n’avait pas eu un certain Manuel Neuer en face de lui. Néanmoins, ces deux réalisations pourraient être le début d’un véritable feu d’artifice de fin de saison, annonce CR7 himself. En effet, le quadruple Ballon d’Or estime avoir volontairement travaillé cet hiver pour terminer très fort la saison.

« Le travail est très bien fait, je me suis préparé pour être bien dans le dernier mois et demi. J’ai fait un changement radical aux entrainements pour arriver au top en fin de saison. Ces dernières années, j’arrivais en fin de saison à la limite et avec de petites blessures. Là j’ai travaillé avec les préparateurs physiques pour être bien sur ces deux mois. L’équipe va bien et je joue bien. Pas seulement pour les deux buts ce soir. Je veux aider Madrid à remporter la Liga et la Champions League. Mes mises au repos ? C’est un choix de Zidane et moi, nous travaillons en harmonie », a livré Cristiano Ronaldo histoire d’éteindre une bonne fois pour toutes les polémiques sur ses remplacements ou ses très rares mises à l’écart lors de certaines rencontres cette saison.