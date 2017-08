Real Madrid : Cristiano Ronaldo est suspendu cinq matchs

Dans : Liga, Foot Europeen.

Exclu dimanche soir lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne face au Barça (1-3) après avoir marqué le deuxième but du Real Madrid, Cristiano Ronaldo vient d'écoper d'une suspension de cinq matchs. En effet, la Ligue espagnole a publié sa sanction ce lundi après-midi. L'attaquant portugais prend un match de suspension suite à son carton rouge plus quatre matchs de purgatoire pour avoir bousculé l'arbitre ensuite. Une sanction minime quand on sait que CR7 risquait plus de 10 matchs de suspension. Quoi qu'il en soit, le Real a 10 jours pour faire appel de cette décision.