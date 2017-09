Real Madrid : Cristiano Ronaldo est le meilleur, fin du débat

Dans : Liga, Foot Europeen.

Au petit festival de Lionel Messi ce mardi face à la Juventus, Cristiano Ronaldo a répondu sans broncher. Certes, l’adversaire était moins prestigieux puisqu’il s’agissait de l’APOEL, mais le Portugais, à court de match en raison de sa suspension en Liga, a montré qu’il était toujours là, au bon endroit au bon moment, pour marquer des buts. Son doublé lui permet d’affoler les statistiques, ce qui est désormais une habitude pour lui. Et au moment de commenter la prestation de son attaquant portugais, Zinedine Zidane n’a pas été avare en compliments, énonçant une vérité bien difficile à contester même pour les Barcelonais.

« C'est le meilleur joueur du monde. Il répond toujours présent, marque toujours des buts. Avec un peu plus de réussite, il aurait pu en mettre quatre. On sait tout ce qu'on doit à Cristiano. C'est un joueur clé pour nous. Et j'espère que dimanche sera le dernier match de la saison qu'on devra disputer sans Cristiano », a livré l’entraineur madrilène, bien conscient que son équipe était moins à la fête en championnat en l’absence de CR7. Et à 32 ans, l’attaquant quadruple Ballon d’Or confirme à chaque match qu’il est toujours le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde.