Real Madrid : Casemiro fait capoter le plan diabolique de Cristiano Ronaldo

Buteur lors de la victoire du Real Madrid face à Valence samedi (2-1), Cristiano Ronaldo n'a pourtant pas rempli l'objectif de son match.

Une semaine après sa défaite contre Barcelone (2-3), le Real Madrid a retrouvé le sourire devant son public du Bernabeu. Si ce succès fait le bonheur du collectif merengue, qui reste à l'affût en Liga derrière le Barça, celui-ci ne satisfait pas pleinement Cristiano Ronaldo. S'il a marqué un but en première période, l'attaquant portugais a raté un penalty à l'heure de jeu, mais ce n'est pas pour cela qu'il fait la moue. En effet, comme le révèle le journal AS, CR7 boude car il n'a pas réussi à se faire avertir par l'arbitre contre Valence.

Alors qu'il compte quatre cartons jaunes en Liga, l’international lusitanien est sous la menace d'une suspension, qui se fait automatiquement à cinq avertissements. Et cette dernière, Cristiano souhaitait la purger contre Grenade le week-end prochain, entre la demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Atletico, mais aussi et surtout en prévision du match périlleux contre le FC Séville, le 14 mai prochain. Et Ronaldo n'a finalement pas réussi son coup. En fin de partie, CR7 a pourtant tout fait pour recevoir un carton jaune en prenant notamment son temps pour tirer un coup franc... que Casemiro a finalement joué à sa place. Au grand dam de Cristiano Ronaldo, qui devra donc faire attention contre Grenade pour ne pas handicaper le Real Madrid en fin de saison...