Real Madrid : Benzema sur le départ, une réponse parfaite en vue ?

Dans : Liga, Mercato.

Même s’il n’a pas affiché les mêmes statistiques que la saison précédente, très loin de là, Karim Benzema est un élément indispensable du Real Madrid en version Zinedine Zidane. Le coach français adore l’ancien lyonnais pour sa capacité à prendre l’axe, se dévouer et faire jouer les autres, qui à être moins dans la peau du finisseur qu’un certain Cristiano Ronaldo. Alors, quand les rumeurs sur un possible départ pour lui permettre d’être le numéro 1 offensif d’un ambitieux club anglais surgissent, la réponse qui se prépare risque d’être limpide.

En effet, selon Marca, qui en fait sa Une avec le titre très évocateur « Intouchable », Karim Benzema est donc non seulement intransférable, mais il négocie actuellement une prolongation au sein de la Maison Blanche. Un nouveau bail qui pourrait l’emmener jusqu’en 2021, lui qui voit son contrat parvenir à échéance en 2019. Une belle preuve de confiance de la part de la direction, même s’il faudra encore confirmer tout cela avec l’officialisation, car l’idée de le prolonger avait tout de même été lancée en février dernier, et cela fait donc près de six mois que les deux parties négocient pour trouver un accord.