Real Madrid : Benzema se félicite, et il a bien raison

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur du but égalisateur qui a remis son équipe dans le bon sens ce mercredi face à Naples (victoire 3-1 au final), Karim Benzema en a profité pour devenir le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des Champions, devant le légendaire Thierry Henry. Le cap des 51 buts marqués en C1 en fait aussi l’un des buteurs les plus prolifiques dans cette compétition. Une performance d’autant plus remarquable que, à l’image de sa performance contre Naples, l’attaquant français fait toujours étalage de sa polyvalence et sa capacité à jouer collectif pour le bien de l’équipe, et non son propre compteur de buts. Ovationné à plusieurs reprises par le Bernabeu, l’ancien lyonnais pouvait légitimement se montrer satisfait de son but, son match, et son record.

« Je suis très content, et très fier du travail que j'ai réalisé, parce que c'est beaucoup de sacrifice. C'est comme ça depuis que je suis petit. Je vis avec les critiques et je travaille. On peut marquer beaucoup, ou pas, mais moi, je regarde comment aider mon équipe. Je ne suis pas un attaquant qui veut à tout prix marquer. J'aime jouer pour l'équipe, rien de plus. J’ai pris du plaisir, j'ai marqué, j'ai été mobile, j'ai eu des occasions et j'en suis fier », a confié Karim Benzema, qui faisait en effet l’objet de critiques venues d’Espagne, où il apparaît parfois dans la presse comme le « chouchou » de Zinedine Zidane.