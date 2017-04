Real : Les Merengue n’ont pas besoin de Mbappé lâche Morata

Dans : Liga, Mercato, Monaco.

Cristiano Ronaldo et Gareth Bale laissés au repos, l’attaquant du Real Madrid Alvaro Morata en a profité pour débuter le match de Liga à Leganés mercredi.

Résultat, l’international espagnol a contribué au succès des Merengue (2-4) avec un doublé. « Je me sens bien, je travaille comme toujours et je rêve de tout gagner ici, a réagi l’ancien joueur de la Juventus Turin. Je marque des buts, je me sens important. Je dois continuer comme ça. » Sauf que les choses pourraient encore se compliquer la saison prochaine si le Real recrute un nouvel attaquant. Un concurrent comme Kylian Mbappé (18 ans) par exemple.

Interrogé sur l’intérêt madrilène pour le jeune Monégasque, Morata a clairement indiqué que la Maison Blanche n’avait pas besoin du Français. « Mbappé ? Ici, ça se passera toujours comme ça. Mais regardez, c'est lorsqu'il y avait le plus d'Espagnols que le Real Madrid a gagné deux fois la Ligue des Champions. Je ne crois pas que ce soit un hasard », a lâché le joueur formé au Real, déjà barré par un autre international tricolore, à savoir Karim Benzema.