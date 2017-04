Real : La femme de James Rodriguez devient l’alliée de Zidane

Dans : Liga, Mercato.

Recruté pour 80 millions d’euros en 2014, James Rodriguez ne parvient pas à s’imposer au Real Madrid sous les ordres de Zinédine Zidane.

Barré par la BBC, le milieu offensif de 25 ans doit se contenter d’un rôle de remplaçant qu’il a bien du mal à accepter. En effet, l’ancien Monégasque ne cache pas sa frustration. Une situation qui attire plusieurs formations européennes comme Manchester United ou Chelsea. Pour James Rodriguez, il est forcément difficile de ne pas s’interroger lorsque de tels clubs se manifestent. Pas de quoi paniquer pour le technicien français, déterminé à conserver le Colombien, et qui peut compter sur l’aide de la femme du joueur.

« James est très concentré sur sa saison et c'est une décision vraiment personnelle. Il est heureux mais quand il devra prendre cette décision, il la prendra. Je ne peux rien promettre mais James veut continuer au Real Madrid la saison prochaine et j'adore Madrid aussi, a confié Daniela Ospina, dans des propos relayés par Marca. Je suis vraiment heureuse en Espagne et je veux rester ici. Il est heureux aussi, il travaille toujours dur pour essayer de progresser et faire ce qu'il a à faire. Bien sûr, je souhaite qu'il joue plus, ce serait un mensonge de prétendre le contraire. » Autant dire que la sœur de David Ospina fera le maximum pour convaincre son mari.