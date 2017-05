Real : Cristiano Ronaldo s'approche d'un record totalement fou

Dans : Liga, Foot Europeen.

En marquant un précieux but face à Valence samedi lors de la victoire du Real Madrid (2-1), Cristiano Ronaldo s'est rapproché encore un peu plus d'un record mythique.

On n'a de cesse de le répéter, mais nous avons la chance de voir deux légendes du football en action chaque week-end. Avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui détiennent les deux premières places du palmarès du Ballon d'Or avec respectivement cinq et quatre trophées, le football européen se porte bien. Et le Portugais est d'ailleurs en passe d'écrire une nouvelle page de l’histoire du football. Avec 364 buts marqués dans les cinq grands championnats, entre ses passages à Manchester United (84 buts en six saisons de Premier League) et au Real Madrid (280 buts en huit saisons de Liga), l'attaquant portugais n'est plus qu'à deux unités du record de Jimmy Greaves.

Samedi en marquant contre Valence, CR7 est même devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire européenne derrière le meilleur buteur du championnat anglais, qui totalise 366 buts, et Gerd Müller, et ses 365 buts. Mais Cristiano Ronaldo, à qui il manque encore quatre buts pour atteindre la barre des 400 réalisations sous le maillot du Real, devance donc déjà d'anciennes gloires du foot, comme Bloomer, le premier roi du football anglais, ou Raul... mais aussi et surtout Messi, qui a inscrit 345 réalisations avec Barcelone. Une fois n'est pas coutume, Cristiano devance donc son rival de toujours, mais il est surtout tout proche de prendre les rênes de ce prestigieux classement.