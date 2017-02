Real : Casemiro s’enflamme, Cristiano Ronaldo le remet à sa place

Dans : Liga, Foot Europeen.

Habitué à rester dans l’ombre des stars du Real Madrid, Casemiro peut enfin profiter de son heure de gloire après la victoire contre Naples (3-1) mercredi en Ligue des Champions.

Car cette fois, le milieu défensif ne s’est pas contenté de neutraliser les contres adverses. Alors que personne ne s’y attendait, le Brésilien a décoché une superbe reprise de volée pour inscrire le troisième but madrilène. Un exploit personnel qui n’est pas passé inaperçu, notamment auprès de l’ancien Merengue Alvaro Arbeloa qui considère Casemiro comme « le meilleur milieu au monde ».

Pas de quoi prendre la grosse tête pour l’ancien joueur du FC Porto, rapidement remis à sa place par Cristiano Ronaldo ce vendredi à l’entraînement. Placé au milieu lors d’un toro, le Portugais a intercepté un ballon de Casemiro à qu’il s’est adressé : « Tu as marqué un but et tu crois que tu es devenu quelqu'un », a plaisanté le Ballon d’Or 2016, dans des propos relayés par Marca. Visiblement, il faudra plus qu’une reprise de volée pour convaincre Cristiano Ronaldo.