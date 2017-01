Quatre Ballons d’Or pour Cristiano Ronaldo, ce n’est pas normal

Dans : Liga, Foot Europeen.

De retour à la compétition ce samedi pour la venue de Grenade, Cristiano Ronaldo a comme d’habitude participé à la victoire des siens avec un but. Mais pour cette première apparition de l’année à Santiago Bernabeu, CR7 a aussi présenté son Ballon d’Or reçu lors du mois de décembre, le quatrième de sa collection. Parfois critiqué par l’enceinte madrilène, le Portugais a reçu une énorme ovation, et les louanges habituelles de ses coéquipiers. Zinedine Zidane y est aussi allé de son hommage, très appuyé.

« Il a gagné plus de titres que n’importe lequel des anciens madrilènes que nous sommes. Il mérite probablement bien plus que quatre Ballons d’Or. Je suis vraiment heureux d’être son entraineur. C’est un grand football même s’il ne réalisera à quel point il a été fort seulement à la fin de sa carrière », a expliqué Zinedine Zidane, dithyrambique sur un joueur qui a récemment prolongé son contrat avec la Maison Blanche jusqu’en juin 2021. Et à Madrid, personne ne s’en plaindra.