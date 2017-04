Polémique : Zidane dribble Piqué et ses critiques assassines

Dans : Liga, Foot Europeen.

En marge du match amical France-Espagne, Gerard Piqué a envoyé un missile sur le Real Madrid, remettant le feu à la rivalité entre les Merengue et le Barça alors que le clasico se profile. Du côté des madrilènes, on est clairement remonté contre Piqué dont on estime que son attitude en sélection a été honteuse. Mais ce samedi, en conférence de presse à la veille du match du Real Madrid contre Alaves, Zinedine Zidane a tenu à calmer tout le monde. Car pour l'entraîneur du Real Madrid, les critiques de Gerard Piqué n'ont strictement aucun intérêt et c'est sur la pelouse que ses joueurs doivent répondre, un point c'est tout.

« Comme toujours, je comprends votre préoccupation. Je dis toujours que je suis là pour parler football et du match du lendemain. Le Real Madrid est un très grand club, un club très sérieux. Il n'y a rien à dire de plus, le reste ne m'intéresse pas. Je parle pour tous les joueurs, les gens du club et les supporters, nous ne pensons qu’au prochain match et nous ne voulons pas parler d’autre chose. Si cela me dérange de parler de Piqué ? Non cela ne me dérange pas, la vérité c’est que cela ne m’inquiète pas. Ce qui m'intéresse c'est ce que nous pouvons faire sur le terrain et ce que nous voulons faire…», a expliqué Zinedine Zidane, conscient qu'il était inutile d'en faire des tonnes dans un climat déjà bouillant.