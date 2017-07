Officiel : Nolito quitte Manchester City pour le FC Séville

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Nolito (Manchester City) au FC Séville est désormais officiel. Après seulement une saison en Angleterre, durant laquelle il a inscrit 6 buts en 30 matchs, le joueur retrouve la Liga, qu’il connaît bien pour avoir notamment évolué durant 3 saisons au Celta Vigo. Le montant de l’indemnité de transfert devrait atteindre les 10 millions d’euros bonus compris.

