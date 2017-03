Officiel : Monchi et le FC Séville, c'est fini !

Dans : Liga, Mercato, PSG, Serie A.

Célèbre directeur sportif du FC Séville depuis l'année 2000, Monchi ne fait plus partie du club andalou. En effet, alors qu'il aurait d'ores et déjà donné son accord à la Roma malgré son intérêt pour le PSG, le dirigeant espagnol vient de prendre la porte. Approuvé par le Conseil d'Administration de Séville ce jeudi, le départ de Monchi est donc acté. De plus amples informations seront délivrées ce vendredi à 12h30 lors d'une conférence de presse.