Officiel : Longue indisponibilité confirmée pour Dembélé

Gros coup dur pour le FC Barcelone et pour l’Equipe de France. Auteur d’un bon début de saison, Ousmane Dembélé souffre d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche et sera absent plus de trois mois, a confirmé ce dimanche le FC Barcelone dans un communiqué. Il sera donc évidemment forfait pour Bulgarie-France et France-Biélorussie, prochaines échéances décisives des Bleus.

Communiqué officiel du FC Barcelone :

« Les examens réalisés sur le joueur Ousmane Dembélé ont révélé une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche. Le joueur sera soumis à un traitement chirurgical du Dr. Sakari Orava la semaine prochaine en Finlande. La durée de son absence est comprise entre 3 mois et demi et 4 mois ».