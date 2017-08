Officiel : Le Barça recrute Paulinho pour 40 ME !

Dans : Liga, Mercato, Foot Mondial.

Avec 222 ME dans les poches, grâce au transfert de Neymar au PSG, le Barça voulait frapper fort pour renforcer son effectif. Mais alors que les dossiers Dembélé et Coutinho traînent, le club catalan vient d'annoncer le recrutement de Paulinho. Pour s'attacher les services du milieu de terrain brésilien de 29 ans, Barcelone a déboursé 40 ME, soit le prix de sa clause libératoire qu'il avait au Guangzhou Evergrande en Chine. L'ancien joueur de Tottenham, qui va signer un contrat de quatre saisons après avoir passé sa visite médicale, devient ainsi le quatrième joueur le plus cher de l'histoire du FCB derrière Neymar, Suarez et Ibrahimovic. Une signature vivement critiquée en Catalogne...