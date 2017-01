Messi, Messi, Messi… Cristiano Ronaldo trouve ça ridicule

Dans : Liga, Foot Europeen.

Pendant que Lionel Messi cartonne avec le FC Barcelone, Cristiano Ronaldo connaît une période plus compliquée au Real Madrid.

Alors forcément, le Portugais ne peut pas échapper à la traditionnelle comparaison avec son rival, ce qui l’agace toujours autant. En effet, la star madrilène estime que le parallèle entre les deux meilleurs joueurs au monde va beaucoup trop loin.

« Cela fait partie du business. Je ne pense pas que l’on puisse comparer ce genre de choses. Cristiano est Cristiano et Messi est Messi, a confié Ronaldo au média chinois Dongqiudi. Nous sommes tous les deux de grands joueurs et nos titres individuels et collectifs parlent d'eux-mêmes. Il essaie de faire de son mieux pour son équipe et moi aussi. Nous sommes rivaux car nous jouons dans des clubs différents, mais quand nous sommes ensemble, nous avons un respect mutuel. »

Les enfants n’y échappent pas

« Je ne veux pas comparer, ce mot n'existe pas pour moi, a ajouté le Ballon d’Or 2016. Nous sommes deux personnes différentes, deux personnes qui faisons leur travail. Ils ont même comparé nos enfants quand ils sont nés, à l'école, qui est le plus rapide ou le plus intelligent…Tout le monde a des gens qui le détestent, il n'y a pas que moi. Je ne suis pas là pour essayer de satisfaire mes détracteurs. » Avec le temps, le Merengue a bien compris qu'il ne ferait jamais l'unanimité.