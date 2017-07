Mercato : Verratti, Neymar et maintenant Coutinho, le sale été du Barça

Dans : Liga, Mercato, Premier League, PSG.

En quête d'un nouvel attaquant, pour remplacer le potentiel départ de Neymar au PSG, le FC Barcelone veut recruter Philippe Coutinho, mais Liverpool refuse...

Avec l'arrivée d'Ernesto Valverde, le Barça pensait entrer dans un nouveau cercle vertueux. Dans l'idée de retrouver les sommets en Liga et en Ligue des Champions en repassant devant le Real, le club catalan souhaitait garder ses forces vives en y ajoutant de nouvelles recrues. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévues... Si Semedo et Deulofeu sont arrivés à droite, le FCB a échoué dans le dossier Verratti malgré un gros forcing personnalisé. Pire, c'est maintenant Neymar qui est annoncé sur le départ du côté de... Paris. Par conséquent, et sentant leur attaquant brésilien lui glisser entre les doigts, les Blaugranas préparent la suite.

Selon la presse anglaise, Barcelone a proposé 80 millions d'euros à Liverpool pour recruter Philippe Coutinho, lui aussi courtisé par Paris. Une offre refusée par la troupe de Jürgen Klopp, qui ne veut pas entendre parler d'un départ de son ailier gauche brésilien. « C'est une question intéressante, mais vous connaissez déjà ma réponse. Je veux le garder dans mon groupe. Phil est un joueur très important », a lancé, sur Sky Sports, le manager des Reds, qui se sent de taille à dire non au FC Barcelone. Un sale été pour les socios catalans, même si celui-ci n'est pas terminé.