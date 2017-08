Mercato : Un deal à 120ME pourrait envoyer Griezmann au Barça !

Dans : Liga, Mercato.

Tandis que Neymar est toujours plus proche de rejoindre le Paris Saint-Germain au mercato, le FC Barcelone multiplie les pistes et les contacts pour le remplacer efficacement et rapidement. Des renseignements ont été pris pour Philippe Coutinho ou encore pour Ousmane Dembélé, mais la priorité absolue des dirigeants du Barça serait Antoine Griezmann, selon les informations du Parisien. Plusieurs freins existent dans ce dossier pour un transfert cet été, mais l’opération ne serait pas impossible pour autant à réaliser dans cette dernière ligne droite du mercato.

Un deal à 120ME cet été pourrait arranger tout le monde

Interdit de recrutement jusqu’en janvier, l’Atlético Madrid a prolongé Antoine Griezmann cet été avec une subtilité au niveau de sa clause libératoire. Celle-ci était de 100ME avant sa prolongation, elle est désormais de 200ME. Mais le quotidien régional nous apprend que dès que l’interdiction de recrutement des Colchoneros sera levée (en janvier 2018), la clause de l’international français repassera à 100ME. Problème : c’est bien cet été que le FC Barcelone a besoin de l’ancien ailier de la Real Sociedad afin de remplacer Neymar.

L’Atlético Madrid serait ouvert à un départ au Barça, les deux clubs entretenant d’excellentes relations. En effet, le club dont Diego Simeone est l’entraîneur serait prêt à céder Antoine Griezmann contre un chèque de 120ME dès cet été au club catalan. En cas d’échec dans les négociations pour attirer celui qui évolue aux côtés d’Olivier Giroud chez les Bleus, le Barça songerait également à Angel Di Maria et à Kylian Mbappé…