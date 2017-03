Dans : Liga, Foot Europeen, OM, Mercato, PSG.

Très bon pour sa première saison à l’Atletico Madrid, Kevin Gameiro ne voit pas pourquoi il quitterait le championnat espagnol lors du prochain mercato, alors que son nom circule à Marseille...



L'été dernier, après une troisième saison pleine sous le maillot du FC Séville, la carrière de Kevin Gameiro a pris un nouveau tournant. Alors que le FC Barcelone voulait le recruter pour qu'il devienne le remplaçant de luxe de Luis Suarez, le buteur français a pris la direction de l’Atletico Madrid. Bien lui en a pris puisque l'ancien joueur du PSG brille cette saison aux côtés d'Antoine Griezmann avec dix buts au compteur en Liga. À son grand bonheur...

« Le refus pour Barcelone ? Aller au Barça, c’est quand même très risqué. Les trois attaquants sont performants, inbougeables. À l'Atletico, j’essaie de toujours me surpasser pour garder ma place de titulaire. Je n’ai jamais été le meilleur de ma promo, mais j’ai toujours eu ce caractère de me surpasser. Quand je sens qu’il y a de la concurrence je me sens encore mieux. Griezmann ? C’est un régal, tu n’as pas besoin de parler, tu sais ou le mec va être et comment il va se déplacer. C’est du jeu à l’instinct. Ça joue aussi en sélection, car on se connaît très bien », a avoué, sur le Canal Football Club, l'attaquant madrilène, qui a ensuite abordé son avenir sans détour.

« Finir ma carrière en Espagne »

« Rejoindre le projet de l'OM ? Très compliqué. J’ai joué au PSG et je suis supporter parisien, c’est très compliqué d’aller dans un club comme Marseille. Et je me sens très bien en Espagne, j’espère finir ma carrière en Espagne », a lancé Gameiro, qui ne prévoit donc pas de rentrer en France de sitôt... sauf pour jouer avec les Bleus.