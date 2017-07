Mercato : Le PSG pourrait envoyer Griezmann au Barça !

Dans : Liga, Mercato, PSG.

De l'autre côté des Pyrénées, ll semble désormais acquis que Neymar rejoindra le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Et pour de nombreux observateurs, il est totalement impossible que les dirigeants du FC Barcelone ne profitent pas des 220ME du transfert de leur star brésilienne pour acheter un ou deux joueurs.

Ce dimanche, le quotidien sportif espagnol Sport va plus loin dans cette analyse en affirmant que parmi les pistes étudiées par le Barça pour se renforcer un peu plus, il y a Antoine Griezmann. Même si le média espagnol reconnaît qu'il ne sera pas facile de faire venir l'attaquant français de l'Atlético Madrid, lequel a récemment prolongé jusqu'en 2021 avec les Colchoneros, Griezmann est un profil qui plaît énormément du côté de Barcelone et avec qui des discussions cordiales auraient déjà eu lieu dans le passé.

Cependant, conscient de la difficulté de faire venir Antoine Griezmann, les dirigeants catalans auraient aussi jeté un regard sur Paulo Dybala, l'attaquant de la Juventus. Pour convaincre le club turinois de céder Dybala, le Barça devra lâcher les 120ME de la clause libératoire. Mais grâce au PSG, tout cela est réalisable sans trop plomber les comptes de Barcelone.