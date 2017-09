Mercato : Le Barça a refusé vendredi de payer 200ME pour Coutinho !

Dans : Liga, Mercato, Premier League.

Les supporters du FC Barcelone sont en colère après le mercato estival, et Josep Maria Bartomeu est même chahuté sur les réseaux sociaux, certains socios étant décidés à obtenir sa démission. Mais ce samedi, Robert Fernandez et Albert Soler sont venus s'expliquer face à la presse sur la manière dont le Barça a géré ce marché estival des transferts. Et ils ont notamment évoqué le dossier Coutinho, mettant directement en cause Liverpool qui se serait livré à une surenchère permanente et jusqu'à l'ultime seconde. Au passage le FC Barcelone se plaint également des nouvelles conditions du mercato.

« Vendredi, après des semaines d'offres et de négociations, Liverpool nous a dit que le joueur était disponible pour 200ME. Nous avons décidé que nous n’irions pas jusque-là. C’est visiblement la manière dont se gère le football désormais, et nous ne comprenons pas. Nous espérons que les instances internationales vont se mêler de tout cela. Nous avons la meilleure équipe possible si l’on considère que nous avons le sens des responsabilités (…) Il y a deux ans, parler de 100ME pour un joueur était scandaleux, et pourtant l’an dernier Pogba a été vendu plus de 100ME. Mais cette année, nous sommes entrés dans un nouveau format auquel nous ne sommes pas habitués et dans lequel les clubs traditionnels ne sont plus les acteurs principaux, désormais ce sont les pays, les milliardaires…Ces clubs mettent en cause les règles de l’UEFA et nous n’entrerons pas dans ce jeu inflationniste », a prévenu Albert Soler, directeur des relations institutionnelles du FC Barcelone.