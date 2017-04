Mercato : Laurent Blanc dans les pas d'Emery au FC Séville ?

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Sans banc de touche depuis son départ du Paris Saint-Germain l'été dernier, Laurent Blanc disposerait d'une première option de choix en Liga.

Pratiquement un an après son licenciement du club de la capitale française, Laurent Blanc a envie de retrouver les terrains dès la saison prochaine. C'est son agent qui l'a confié la semaine dernière sur Canal+. « Laurent est content. Il avait besoin de souffler et il a soufflé. Il est prêt à repartir. Il a envie de reprendre un club. Un retour en Ligue 1 ? La priorité, c'est d'aller à l'étranger, mais je ne sais pas ce qui va arriver ou pas. Nous sommes en avril. On a eu beaucoup d'offres pendant la saison, de clubs, de sélections. On verra... », a déclaré Jean-Pierre Bernès, qui révèle donc que l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a hâte de retrouver un club... à l'étranger.

Pour cela, il disposerait donc de plusieurs options, et notamment en Espagne, où il a laissé une bonne trace lors de son passage en tant que joueur. Remplacé par Unai Emery à Paris, Laurent Blanc pourrait suivre les traces du coach espagnol. En effet, selon Mundo Deportivo, le FC Séville aurait coché son nom en cas de départ de Jorge Sampaoli, qui semble se diriger doucement mais sûrement vers la sélection d'Argentine. Reste maintenant à savoir si ce poste intéresserait le Cévenol, qui est aussi cité du côté du FC Barcelone...