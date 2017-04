Mercato : L'Atletico a la solution pour bloquer Griezmann

Dans : Liga, Mercato, Premier League.

Dans le viseur des plus grands clubs européens, et notamment du Real Madrid, Antoine Griezmann pourrait finalement prolonger avec l'Atletico de Madrid.

Ces derniers jours, Antoine Griezmann fait beaucoup parler de lui dans la rubrique mercato. Annoncé du côté du Real Madrid pour l'été 2018, et pisté par Barcelone, Manchester United, Manchester City et Chelsea, l'attaquant français affole tout le monde. Mais l'Atletico, qui ambitionne de conserver son joueur le plus longtemps possible, espère bien mettre tout le monde d'accord.

En effet, selon AS, les Colchoneros veulent prolonger Grizi avec une augmentation salariale à la clé, et un passage de 7 millions d'euros par an à 10. Une revalorisation conséquente que l'Atletico est prête à faire dans les prochaines semaines pour conserver sa star, et seulement quelques mois après sa dernière prolongation jusqu'en 2021. Mais le club madrilène voit encore plus loin puisque la direction rojiblanca souhaite aussi augmenter la clause libératoire de Griezmann, aujourd'hui fixée à 100 ME, pour repousser les offensives des cadors européens. Deux décisions qui prouvent que l'Atletico est prêt à tout pour retenir le troisième du Ballon d'Or 2016, placé dans la position du roi.