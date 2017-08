Mercato : Dembélé priorité du Barça pour remplacer Neymar ?

Dans : Liga, Bundesliga, PSG.

L’avenir de Neymar semble clairement s’écrire du côté du Paris Saint-Germain. Et même si le FC Barcelone s’accroche à l’espoir de conserver son ailier gauche brésilien, le vice-champion d’Espagne est dans l’obligation de préparer le futur. Ainsi, le club catalan multiplie les pistes pour succéder à celui qui formait le trio le plus redoutable d’Europe avec Luis Suarez et Lionel Messi. Récemment, des intérêts pour Kylian Mbappé (AS Monaco) ou encore Philippe Coutinho (Liverpool) ont été évoqués. Mais selon Gianluca Di Marzio, la priorité se nommerait Ousmane Dembélé.

En effet, l’ailier du Borussia Dortmund serait tout en haut de la short-list des dirigeants du FC Barcelone pour remplacer Neymar, dont le transfert au PSG rapportera plus de 220 millions d’euros au club espagnol. Il sera néanmoins compliqué de convaincre le Borussia Dortmund de lâcher sa pépite, un an seulement après son arrivée en provenance du Stade Rennais. Ces dernières semaines, le montant de 100 millions d’euros a régulièrement été évoqué lorsqu’il s’agit de parler d’un départ de l’international français. Le FC Barcelone est prévenu, le Borussia Dortmund, qui pourrait déjà perdre Pierre-Emerick Aubameyang, ne bradera pas sa pépite. Bien au contraire…