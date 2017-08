Mercato : Coutinho, Dembélé,le gros coup de main du Real au Barça

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Aucun suspense dans la Supercoupe d’Espagne qui s’est terminée ce mercredi. Avec un 5-1 sur l’ensemble des deux matchs, le Real Madrid a surclassé une formation du FC Barcelone qui n’a plus actuellement les joueurs capables de se mettre au niveau du champion d’Europe, supérieur dans tous les domaines. Et ce lourd revers infligé par le grand rival pourrait bien accélérer le marché des transferts du club catalan. Interrogé après la défaite à Bernabeu, les dirigeants barcelonais ont promis une réponse rapide avec des arrivées.

« Il faut que nous aidions l'équipe avec des renforts et que ces derniers soient là dans les prochains jours. Nous sommes en train de discuter des conditions pour Coutinho et Dembélé. Ils sont proches », a assuré Pep Segura à la TV3. On ne sait pas encore si le directeur du football professionnel du FC Barcelone a exprimé ces propos pour rassurer les socios ou bien parce que de gros transferts sont en instance, mais le lourd revers face au Real Madrid a au moins permis au Barça de comprendre l’urgence de la situation en ce qui concerne l’effectif de Valverde.