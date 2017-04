Madrid : Un plan secret pour faire de Griezmann le Cristiano Ronaldo bis ?

Dans : Liga, Equipe de France, Foot Europeen, Mercato.

Cette semaine encore, Eric Olhats, le conseiller d'Antoine Griezmann l'a encore répété, si effectivement le Real Madrid l'a bien contacté pour se renseigner sur l'avenir de l'attaquant français de l'Atlético, il est hors de question que Griezmann parte cet été chez le voisin et rival. Mais, du côté des Merengue, on pense plutôt à faire venir le buteur des Colchoneros non pas cette année, mais la saison prochaine. Car malgré son talent Cristiano Ronaldo vieillit un peu et l'an prochain CR fêtera ses 34 ans, ce qui oblige malgré tout Florentino Perez à travailler sur la succession de sa star portugaise. Et c'est pour cela que le patron du Real Madrid veut recruter Antoine Griezmann qu'il voit bien à la tête de l'attaque madrilène.

Selon L'Equipe, l'Atlético Madrid ne laissera pas partie le joueur français lors du prochain mercato, l'interdiction de recruter du club étant forcément un frein à toutes les ventes, surtout celle du buteur vedette. Mais dans un an, il pourrait en aller autrement. Et même si le Real et l'Atlético ont un pacte de non agression, tout devrait se mettre en place pour un transfert d'Antoine Griezmann vers les Merengue, moyennant un montant que le quotidien sportif annonce à 100ME. « Les dirigeants de l’Atlético, qui entretiennent d’excellentes relations avec leurs homologues du Real, se plaindraient pour la forme et pour se préserver de la colère de leurs aficionados en déclarant leur impuissance face à cette OPA hostile sur leur vedette. L’attaquant français, lui, n’aurait à serrer les dents et à se boucher les oreilles qu’une fois dans l’année en Championnat, lors de sa visite à Vicente-Calderon. Vu du Real, cela ressemble presque au plan parfait », écrivent nos confrères. Reste à savoir ce qu’en pense Antoine Griezmann, et surtout reste à savoir si d’autres clubs n’iront pas beaucoup plus haut sur le plan du prix.