Liga : Zidane voit rouge quand on accuse le Real Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

La polémique a pris de l'ampleur en Espagne depuis dimanche et la victoire du Real Madrid à Villarreal grâce notamment à un penalty pour le moins très généreux accordé par l'arbitre aux Merengue et transformé par Cristiano Ronaldo. Une nouvelle fois certains ont aussitôt accusé le Real Madrid d'être ouvertement aidé par les arbitres, le président du sous-marin jaune allant même jusqu'à indiquer que les officiels étaient repartis du stade avec des sacs offerts par le club madrilène. Et dans la foulée de cette déclaration, Gerard Piqué, jamais le dernier à attaquer le Real Madrid, a lui chiffré à huit points les cadeaux faits par les arbitres aux Merengue rien que pour cette saison en Liga.

Tout cela a mis Zinedine Zidane en colère et à la veille de la réception de Las Palmas en championnat, l'entraîneur du Real Madrid a remis les pendules à l'heure. « Tout le monde peut dire ce qu'il veut mais ce n'est pas vrai. Nous avons ce que nous avons accompli grâce à ce que nous avons fait sur le terrain. Je suis fier de mes joueurs parce qu'ils respectent toujours les arbitres. Le Real Madrid a toujours été professionnel et respectueux. Si nous devons répondre, nous le faisons sur la pelouse », a lancé Zizou, qui ne veut pas en faire des tonnes sur cette polémique, mais souhaite que les adversaires des Merengue soient un minimum corrects.