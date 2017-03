Liga : Victime d'un énorme choc, Fernando Torres a repris conscience

Dans : Liga, Foot Europeen.

Touché dans un gros choc aérien en fin de match face à La Corogne, Fernando Torres est très lourdement retombé au sol la tête la première et a suscité de grosses inquiétudes en restant inanimé sur la pelouse du Riazor. Son coéquipier, Sime Vrsaljko, a alors très rapidement agi pour le mettre sur le côté et l'empêcher d'avaler sa langue. Evacué en ambulance, l’attaquant espagnol a rapidement repris conscience et a pu échanger avec les équipes médicales. Il souffre d’un traumatisme crânien et restera à l’hôpital pendant la nuit en observation, a fait savoir son club de l'Atlético Madrid.