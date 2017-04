Liga : Messi et le Barça renversent le Real Madrid !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Malgré l'égalisation tardive de James Rodriguez (85e), qui répondait à Messi (33e) et à Rakitic (73e) après l'ouverture du score de Casemiro pour le Real Madrid (28e), le FC Barcelone, à 11 contre 10 après l'expulsion de Ramos (78e), a finalement remporté le Clasico au Bernabéu grâce à un but de Messi dans les toutes dernières secondes de jeu (2-3). Avec ce succès, le FCB revient pleinement dans la course au titre et s'empare de la tête de la Liga en revenant à égalité du Real avec 75 points, avec un match en plus.