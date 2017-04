Liga : Mascherano marque son premier but en 7 ans au Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Javier Mascherano se souviendra longtemps de ce mercredi 26 avril 2017. En effet, à l'occasion du match de Liga entre le FC Barcelone et Osasuna, le joueur argentin a marqué son premier but sous les couleurs du Barça. Alors que les Catalans menaient déjà 5-1, Javier Mascherano a eu le droit de tirer un penalty et il l'a transformé à la grande joie de ses coéquipiers barcelonais, du banc de touche et des supporters. Du côté d'Osasuna on fait grise mine après avoir encaissé 4 buts en dix minutes.