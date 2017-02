Liga : Le Real Madrid a fait des cadeaux aux arbitres, Villarreal accuse

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après la défaite contre le Real Madrid dimanche soir (2-3), le président de Villarreal, Fernando Roig, a sévèrement pointé du doigt l'arbitrage...

En grande difficulté et mené 2-0 à Villarreal jusqu'à l'heure de jeu, le Real Madrid a réussi à retourner la situation en sa faveur grâce notamment à un premier but de Bale, mais aussi et surtout avec l'aide de l'arbitre... À la 72e minute de jeu, Bruno Soriano déviait le ballon du haut du corps, mais l'arbitre sifflait penalty pour Madrid. Une offrande que Cristiano Ronaldo ne loupait pas, avant que Morata n'inscrive le but vainqueur dans les dix dernières minutes. Cette défaite entachée d'une erreur d'arbitrage ne passe pas dans la communauté valencienne. Si l'entraîneur Fran Escriba a été exclu en fin de match, le président du sous-marin jaune en a même rajouté une couche après la rencontre.

« Gil Manzano et ses assistants ont quitté le stade avec des sacs du Real Madrid, je n'aime pas ça... Ce n'est pas juste, il me semble. Je pense qu'après un penalty inexistant, on ne peut pas parler d'un retour du Real Madrid. Tout le monde dit que la main est fausse, Bruno touche le ballon avec le corps. Mais au final, il y a penalty, et on perd le match... », a lancé, sur Marca, Fernando Roig, qui avoue donc que l'arbitre de la rencontre est reparti avec des cadeaux du Real Madrid.