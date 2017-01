Liga : Le Barça perd ses nerfs… et la Liga ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Accroché à Villarreal, le FC Barcelone a sauvé un point de manière aussi tardive que splendide, avec un coup-franc pleine lucarne de Lionel Messi (1-1). Ce résultat est toutefois une très mauvaise performance sur le plan comptable, puisque les Catalans sont désormais à cinq points du Real Madrid, qui compte un match en moins. C’est potentiellement un retard irrémédiable, surtout quand on connaît la forme des Merengue. Et Luis Enrique l’a bien reconnu.

« La Liga est encore longue et il faut continuer à progresser. Quand on entre dans une dynamique comme celle-ci, il faut être encore plus fort. Je ne doute pas que nous allons y arriver. Cette Liga ne dépend plus de nous. Mais il reste toute la phase retour et je suis sûr que nous allons avoir l'opportunité de nous battre. Il est évident que nous dépendons du Real Madrid, qui est premier. Notre seule chance est de renouer rapidement avec la victoire », a livré l’entraineur barcelonais, certainement le plus mesuré du groupe après le nul à Villarreal. Les joueurs barcelonais ont notamment pesté contre l’arbitrage, pour deux pénaltys non sifflées sur des fautes de main adverses, et Gérard Piqué a clairement pété un câble au coup de sifflet final.

« Tu l’as vu ça ? Oui, toi, tu l’as bien vu », a-t-il crié au bas de la tribune présidentielle au moment de rentrer dans les vestiaires. Le défenseur barcelonais pointait du doigt le président de la Liga, Javier Tebas, qui est clairement dans le viseur de tout le club catalan depuis plusieurs mois et des prises de positions qui ont déplu sur différents dossiers. En attendant, que le problème vienne de l’adversaire, de l’arbitre ou de la Ligue, le FC Barcelone voit son retard sur son ennemi madrilène s’accroitre régulièrement.