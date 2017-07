Liga : Incroyable ! Cristiano Ronaldo veut rester au Real Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Il y a quelques semaines, en pleine Coupe des confédérations, c'est un véritable séisme qui avait secoué l'Espagne suite aux révélations de joueurs portugais qui affirmaient que Cristiano Ronaldo avait indiqué dans le secret du vestiaire qu'il voulait quitter le Real Madrid durant ce mercato. Même si la mayonnaise a eu du mal à prendre auprès du public, le nom de CR7 a tout de même circulé du côté du PSG et de Manchester United, mais visiblement les supporters madrilènes n'ont pas craint un tel divorce. Cristiano Ronaldo, et Jorge Mendes, son agent, ont effet pris l'habitude de jouer avec les nerfs de tout le monde, surtout lorsqu'il s'agit de gros sous.

Et ce dimanche, AS affirme que finalement, la star portugaise, grandissime favori au Ballon d'Or, va bien rester au Real Madrid, les Merengue ayant fait savoir à CR7 qu'ils comptaient toujours sur lui pour être la pierre angulaire du club. Cristiano Ronaldo ne mettra donc pas son projet à exécution, pour peu qu'il ait eu vraiment le désir de le faire. Et le quotidien sportif espagnol précise que cette décision est prise avant même que le joueur rencontre le juge madrilène en charge de son dossier de fraude fiscale. Reste à savoir si le Real Madrid a accepté de payer tout ou partie de la colossale amende qui attend Cristiano Ronaldo...