Liga : Cristiano Ronaldo suspendu 12 matches pour son geste ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

La victoire du Real Madrid dimanche soir à Barcelone en match aller de la SuperCoupe d'Espagne a un goût très amer du côté des Merengue. En effet, le plaisir de gagner sur le terrain de l'éternel rival est gâché par l'expulsion de Cristiano Ronaldo en fin de match. Averti pour avoir retiré son maillot suite à son but, CR7 a presque aussitôt pris un deuxième jaune, synonyme d'expulsion, suite à une simulation dans la surface. Si l'histoire s'était arrêtée là, Cristiano Ronaldo aurait eu droit à un match de suspension et il en aurait été quitte avec les instances du football espagnol.

Oui, mais voilà, réagissant à cette expulsion, la star portugaise a clairement mis une tape dans le dos de l'arbitre. Et ce dernier a fait figurer ce geste dans son rapport, ce qui forcément va se payer cher et même très cher. Selon Marca, Cristiano Ronaldo risque jusqu'à 12 matches de suspension suite à ce mouvement d'humeur à destination de l'arbitre du match. Du côté du Real Madrid, on est déjà en alerte maximale sur ce dossier, l'absence de CR7 pour autant de rencontres serait évidemment un énorme coup dur alors que la Liga n'a pas encore commencé.