Liga : Après le PSG, le Barça n'avait aucune chance face à La Corogne

Quatre jours après son exploit monumental face au PSG en huitième de finale de Ligue des Champions (6-1), le FC Barcelone est lourdement retombé de son nuage. En perdant à La Corogne ce dimanche malgré une égalisation de Suarez (2-1), le club catalan s'est compliqué la tâche en championnat face au Real Madrid. Déçu de casser une bonne dynamique, Luis Enrique a cependant avoué que les efforts fournis contre Paris ont coûté cette défaite...

« Seule une personne qui a vécu ce que nous avons vécu cette semaine peut comprendre cette défaite. Nous savions que ce serait difficile. Ce qui se passe avant un match a toujours un impact sur le prochain. Nous avons manqué de clarté et de fluidité, nous avons commis des erreurs. C'est dommage car ce match était crucial pour garder notre confiance et laisser nos rivaux derrière nous en Liga », a déclaré l'entraîneur du Barça, qui est suivi par Gerard Piqué. « Le sport, c'est comme ça. Nous ne sommes pas des machines et après l'effort que nous avons fait face au PSG, c'était très difficile de jouer. Chaque fan du Barça aurait signé pour battre le PSG, et perdre à La Corogne. Nous continuerons à nous battre pour le titre en Liga », a avoué, sur Sky Sports, le défenseur blaugrana, qui ne changerait donc pour rien au monde sa folle semaine.